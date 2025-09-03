Agencias

Israel anuncia la desarticulación de una supuesta célula de Hamás que planeaba el asesinato de Ben Gvir

Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles la desarticulación de una supuesta célula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que planeaba el asesinato del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, con el uso de drones cargados de explosivos.

El Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, ha indicado que la operación fue llevada a cabo durante las últimas semanas en la localidad cisjordana de Hebrón, antes de afirmar que hay varios sospechosos detenidos, sin más detalles al respecto, según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

"El Shin Bet seguirá trabajando para impedir cualquier intento por parte de Hamás para promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", ha apuntado el organismo, que ha destacado que "actuará para procesar a los implicados en estas actividades", sin que Hamás se haya pronunciado al respecto.

