Irene Rosales se derrumba ante la presión y rompe a llorar tras salir a la luz sus declaraciones sobre Kiko Rivera

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido, sin duda, en la noticia del momento. La pareja confirmaba hace una semana -después de que la revista 'Semana' revelase en exclusiva su ruptura- su decisión de emprender caminos separados tras 11 años de relación y dos hijas en común, y desde entonces se han sucedido un sinfín de informaciones, rumores y especulaciones sobre quién dio el primer paso y los motivos por los que habrían puesto punto y final a su historia de amor tras haber superado juntos momentos tan críticos como la ruptura del Dj con su madre, Isabel Pantoja; la muerte de los padres de la influencer; los problemas de adicción del artista, y varias infidelidades.

Este miércoles la revista 'Lecturas' lleva a su portada una entrevista que Irene les concedió hace un tiempo, y en la que reconocía que "he tenido mil motivos para dejar a Kiko" porque empezó con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda. "Pero me dio igual" se sinceraba.

Una exclusiva que ahora la publicación ha recuperado a raíz de su separación, y que no ha sentado nada bien a la andaluza, que sobrepasada y muy emocionada, no ha podido evitar romper a llorar ante las cámaras: "¡No! ¡Es muy injusto que se haya hecho como si yo estuviese dando una exclusiva cuando es totalmente mentira! ¡Es muy injusto! Estoy muy enfadada porque es muy injusto, porque no he dicho ni una sola palabra. Atiendo a los medios siempre de la mejor manera posible y con la mayor educación, para que me saquen una portada como si yo hubiese hecho una exclusiva" ha explicado enjugándose las lagrimas con un pañuelo.

Sin embargo, no ha querido revelar si va a romper su silencio y va a hablar sobre su separación, ni si ha hablado con Kiko sobre estas declaraciones que ahora han visto la luz.