Inma Casal se sincera dos años después del violento robo en su domicilio: "Cuesta revivirlo, confiando en la justicia"

Dos años después del violento asalto que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su residencia de Sevilla, en el que una banda de ladrones -liderada presuntamente por Arseny Garibyan, alias 'el ruso'- las amordazaron, las agredieron y las amenazaron de muerte para robarles sus joyas y su valiosa colección de relojes de lujo, además de una cantidad en metálico que superaría los 14.000 euros, la pareja ha recuperado la ilusión y se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional.

A la espera de que se celebre el juicio, en el que Antonio Tejado se enfrentará a una elevada pena de prisión acusado de cuatro delitos como presunto autor intelectual del robo, la folclórica y su mujer afrontan el nuevo curso repletas de nuevos proyectos. Y mientras María continúa como colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles', Inma debuta como miembro del jurado de la segunda edición del talent 'Bailando con las estrellas' en Telecinco junto a Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez.

Muy emocionada, la mujer de la cantante ha asistido a la presentación del programa en el FestVal de Vitoria acompañada por sus presentadores, Jesús Vázquez y Valeria Mazza, y por la mayoría de las celebrities que pondrán a prueba sus dotes para el baile, como Bárbara Rey, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Blanca Romero, Tania Medina, Aless Gibaja, o Matías Roure entre otros.

Siempre en un discreto segundo plano en sus apariciones públicas junto a María, Inmaculada se ha mostrado de lo más cómoda ante las cámaras y, a corazón abierto, ha revelado cómo se encuentra y cómo afronta el juicio contra el sobrino de la artista por el atraco sufrido en su vivienda.

"Esos temas yo prefiero dejarlo de momento en manos de la justicia. Confiando en la justicia y dejar el tiempo. Que sean justos, lo pasamos muy mal y revivirlo va a ser difícil, pero bueno. Cuesta revivirlo psicológicamente. Con tranquilidad y esperando que la justicia se pronuncie, y confiando en que la justicia siempre es justa" ha confesado, sin ocultar lo duro que va a ser volver a vivirlo todo otra vez cuando arranque el proceso judicial.