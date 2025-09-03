Agencias

Inhabilitado por diez años el exministro de Exteriores de Colombia Álvaro Leyva

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de Colombia ha condenado este martes con la inhabilitación por diez años al exministro de Exteriores Álvaro Leyva, de 83 años, por irregularidades cometidas durante un concurso de licitación para emitir pasaportes.

Así lo ha confirmado el fiscal general, Gregoria Eljach, que mantiene que Leyva vulneró las normas de contratación pública al declarar desierta la licitación para encontrar una empresa que se encargara de emitir pasaportes y decretar, acto seguido, el estado de urgencia manifiesta sin que al parecer existieran causas objetivas para ello, ya que la compañía Thomas Greg & Sons --que ya se había encargado de esta gestión anteriormente-- cumplía con los requisitos.

"La decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado", ha señalado la Fiscalía en un escrito del que se ha hecho eco la emisora W Radio.

En su fallo, que no admite recurso, el organismo ha considerado que la actuación de Leyva, suspendido en 2024 de sus funciones como ministro dos años después de asumir el cargo-- careció de "los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal", en lo que ha calificado como una "falta disciplinaria (...) gravísima cometida a título de dolo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Benita (anteriormente Maestro Joao) anuncia que ha completado su transición: "Me he operado la vagina"

Benita (anteriormente Maestro Joao) anuncia

Amnistía y HRW denuncian una "oleada" represiva en Irán tras el cruce de ataques con Israel

Amnistía y HRW denuncian una

Inhabilitado por diez años el exministro de Exteriores de Colombia Álvaro Leyva

Inhabilitado por diez años el

El Sevilla FC traspasa a Lukebakio al Benfica portugués y se refuerza con Fabio Cardoso y Batista Mendy

El Sevilla FC traspasa a

Sánchez niega enfrentamiento con Trump aunque admite "disparidad" en clima, inmigración o la guerra en Gaza

Sánchez niega enfrentamiento con Trump