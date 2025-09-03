Hamás dice haber "intensificado" sus contactos internacionales para detener el "exterminio" de Israel en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este miércoles que ha "intensificado" sus contactos con los países de la región para intentar "detener la guerra de exterminio" lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, al tiempo que ha alertado de que la situación en Cisjordania "no es menos catastrófica" que la que se vive en el enclave palestino.

Taher al Nunu, portavoz el grupo islamista, ha resaltado que "la cúpula de Hamás ha intensificado sus contactos políticos con líderes y funcionarios de la región como parte de un amplio esfuerzo diplomático a nivel regional e internacional para detener la guerra de exterminio lanzada por la ocupación y aumentar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

"Hamás discute con varios países las vías para hacer frente a los crímenes de la ocupación, mientras que gobierno ultraderechista (israelí) se niega a aceptar la propuesta de alto el fuego que le fue entregada hace dos semanas en El Cairo por los mediadores", ha señalado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

En este sentido, Qatar reiteró el martes que Israel se ha negado hasta ahora a dar una respuesta a la última propuesta sobre la mesa, ya aceptada por Hamás, mientras intensifica su ofensiva contra Gaza, desatada a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por ello, Al Nunu ha hecho hincapié en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "tiene planes contra todo el proyecto nacional palestino" y "busca liquidar la causa palestina". "Advertimos de la gravedad de lo que está pasando en Cisjordania, que no es menos catastrófico que lo que pasa en Gaza", ha zanjado, ante las amenazas de anexión por parte de altos cargos israelíes.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 63.600 palestinos muertos y más de 160.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.