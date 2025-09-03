Gonzalo Miró opina sobre la nueva canción de Sergio Ramos

Gonzalo Miró ha estado junto a Marta Flich este miércoles, 3 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria presentando el nuevo programa que van a dirigir, 'Directo al grano', y allí el colaborador de televisión ha hablado con la prensa sobre este salto como presentador.

"Para mi es un proyecto vital y profesional que es un crecimiento, un tren que pasaba y que no he podido dejar escapar", ha confesado Gonzalo feliz por este nuevo proyecto que llega "en un momento vital muy bueno, profesionalmente no me puedo quejar y agradecido que hayan querido contar conmigo para dar este salto".

Ahora, el comunicador ha desvelado que tiene que "cambiar el registro e intentar hacerlo lo mejor posible para que el espectador confíe en nosotros" y dar lo mejor de sí para enganchar a todos los espectadores.

En cuanto a su compañera Marta, Gonzalo ha explicado que "hemos congeniado muy bien, la química primera ha sido espectacular, se trata de que... nos conocemos poco todavía, darnos el tiempo suficiente para acabar entendiéndonos con la mirada y que eso genere una confianza que el espectador perciba".

Tomar la decisión de presentar un espacio y dejar todo lo que tenía entre manos no ha sido fácil, de hecho "lo que más ha costado es la parte sentimental de dejar todos los sitios donde estaba trabajando, pero al final la tele es esto... vamos cambiando de medios y de programas, pero volveremos a vernos", ha asegurado.

Además, Miró ha sido preguntado por el nuevo tema musical que ha sacado Sergio Ramos y ha dicho que "menos mal que se ha dedicado al fútbol", aunque ha reconocido que "es un tipo de música que no está en mis preferidos, entiendo que el target de eso que ha hecho Sergio, no estoy yo".