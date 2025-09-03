España recibe más de 88.000 solicitudes de asilo entre enero y julio de 2025, casi un 12% menos que en 2024

España ha recibido un total de 88.192 solicitudes de asilo en entre enero y julio de 2025, lo que supone casi un 12% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 100.137.

Así se desprende del avance de datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional entre enero y julio de este año del Ministerio del Interior.

De las 88.192 solicitudes, 51.816 pertenecen a personas de Venezuela, 10.071 de Colombia, 8.358 de Mali, 2.628 de Senegal y 2.544 de Perú. Asimismo, 83.350 han sido presentadas en territorio nacional, 3.337 en puesto fronterizo, 479 en CIE y 1.026 en embajada.

Igualmente, los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reflejan que entre enero y julio de este año el número total de denegaciones es de 43.498, con casi 20.000 pertenecientes a personas de Colombia. Por su parte, las resoluciones favorables suman 10.092 y 36.090 por razones humanitarias.