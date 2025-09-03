El serbio Srdjan Jovanovic dirigirá el Bulgaria - España de Sofía

El colegiado serbio Srdjan Jovanovic será el encargado de arbitrar el primer partido de España en la fase de clasificación para el Mundial 2026 que le enfrentará a Bulgaría en el Estadio Vasil Levski de Sofía, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este miércoles.

Srdjan Jovanovic, de 39 años e internacional desde 2015, arbitrará por primera vez a España y estará acompañado en las bandas por Uros Stojkovic y Milan Mihajlovic, también serbios, mientras que el cuarto árbitro será Novak Simovic. Por su parte, el equipo VAR también será serbio, con Momcilo Markovic como VAR y Jelena Cvetkovic como AVAR.