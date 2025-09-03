Agencias

El IPC de Turquía se modera en agosto al 32,95% y encadena 15 meses a la baja y siete por debajo del 40%

La tasa de inflación interanual de Turquía cerró agosto en el 32,95% frente al 33,52% de julio, por lo que encadena ya 15 meses a la baja y se sitúa por debajo del umbral del 40% por séptimo mes consecutivo, según ha informado este miércoles el Instituto Estadístico Turco (Turkstat).

Además, el dato mensual de inflación para el octavo mes del año arrojó una subida de los precios del 2,04%, prácticamente igual que el incremento del 2,06% de julio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos no procesados, la energía, las bebidas alcohólicas, el tabaco y el oro por la volatilidad de sus precios, se moderó al 32,71% desde el 33,77% previo.

Las mayores alzas anuales se observaron en la educación, con una subida del 60,91%, vivienda, con un avance de los costes del 53,27%, y en sanidad, con un 36,59%.

Por el contrario, los encarecimientos más contenidos se registraron en el área de ropa y calzado, con un 9,49%, de telecomunicaciones, con un 20,61%, y de transporte, con un 24,86%.

