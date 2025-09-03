El 67% de los viajeros ya piensa en viajes cortos pese a la ausencia de puentes en otoño, según Buscounchollo

El 67% de los usuarios de la plataforma de reservas Buscounchollo.com prefiere realizar varias escapadas cortas al año en lugar de un único viaje largo. Esta tendencia se afianza con una media de tres noches por reserva en 2025.

A pesar de que el calendario de otoño en España carece de puentes festivos, la agencia ha lanzado una campaña que invita a los usuarios a 'cruzar puentes' en su sentido más literal, visitando algunos de los más icónicos del mundo.

La iniciativa incluye destinos como el Puente de Rialto en Venecia, los puentes de París sobre el río Sena o el Puente de Triana en Sevilla.

La propuesta pretende mantener vivo el hábito de viajar y descubrir nuevos destinos incluso cuando los calendarios laborales no acompañan. Según datos de World Best Places, existen más de 100 puentes considerados iconos turísticos a nivel internacional, auténticos símbolos que conectan culturas, ciudades y experiencias.

La campaña se enmarca en un contexto de creciente preferencia por los viajes de corta duración. Según datos de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, las reservas de estancias breves en Europa aumentaron entre un 16% y un 29% en 2024.

En España, las reservas de corta estancia a través de plataformas digitales crecieron más de un 20% respecto al año anterior.