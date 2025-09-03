EEUU sanciona a una empresa química china acusada de vender opioides a ciudadanos estadounidenses

El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado este miércoles a una empresa química que opera en China y a la que ha acusado de estar involucrada en la producción y venta de opioides sintéticos, así como otras sustancias químicas "peligrosas", a ciudadanos estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de que la empresa designada es Guangzhou Tengyue Chemical Co. Además, ha sancionado a dos representantes de esta compañía, Huang Xiaojun y Huang Zhanpeng, a los que acusa de participar "directamente" en la coordinación de envíos de dichas drogas.

"Los opioides ilícitos procedentes de China están destruyendo vidas, familias y comunidades estadounidenses. Bajo el liderazgo del presidente, (Donald) Trump, utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo sanciones y enjuiciamientos por parte de nuestras fuerzas del orden, para detener esta epidemia", ha declarado el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

Por otro lado, el FBI ha anunciado una acusación penal que incluye a la empresa Guangzhou Tengyue y sus dos representantes "por su participación en la facilitación del tráfico de drogas ilícitas y otros agentes a Estados Unidos". Entre los acusados hay también tres personas estadounidenses.

La acusación se basa en una investigación iniciada en enero de 2024 que se centró en una red de narcotráfico responsable del tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Las pesquisas han revelado que, además, los cómplices radicados en suelo estadounidense también solicitan a Pekín productos para aumentar su producción.

Washington ha recordado que la sobredosis de opioides sigue siendo la principal causa de muerte en estadounidenses entre 18 y 45 años. Desde 2021, más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas reportadas han estado relacionadas con opioides sintéticos, siendo el fentanilo el principal causante de esta problemática.