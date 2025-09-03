EEUU amenaza con nuevas operaciones militares contra cárteles tras su bombardeo contra una barca en el Caribe

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido este miércoles de que Washington llevará a cabo más operaciones militares contra cárteles responsables del tráfico de drogas en la región tras el bombardeo ejecutado el martes contra una embarcación supuestamente cargada con drogas y procedente de Venezuela.

"Tenemos activos en el aire, en el mar, en buques, porque es una misión mortal y seria para nosotros. No nos detendremos con este bombardeo", ha dicho en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, antes de afirmar que "cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino".

"Es importante para el pueblo estadounidense proteger nuestra patria y proteger nuestro hemisferio", ha manifestado Hegseth, quien ha agregado que Washington "sabía exactamente quién iba en ese bote", antes de vincular a los fallecidos con el Tren de Aragua, "una organización terrorista designada por Estados Unidos que intenta envenenar el país con drogas".

Así, ha puntualizado que las autoridades estadounidenses "han sellado la frontera" y ha agregado que el presidente del país, Donald Trump, "está dispuesto a ir a la ofensiva de una forma en la que otros no lo han hecho". "Es una clara señal al Tren de Aragua, al Cártel del Sol y a otros que emanan de Venezuela de que no vamos a permitir este tipo de actividad", ha añadido.

"Están envenenando a nuestro pueblo. Tenemos unos activos increíbles y se están agrupando en la región. ¿Quieren traficar con drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente. Esos once narcotraficantes ya no están entre nosotros, una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio", ha argumentado.

Hegseth ha quitado hierro además al peso de los lazos entre China y Venezuela y su posible impacto en la región, y ha incidido en que "el único que tiene que estar preocupado es Nicolás Maduro, que ejerce de jefe de un narcoestado". "No fue electo y sobre él pesa (una recompensa de) 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) por parte de Estados Unidos", ha argüido.

"China y otros países tienen que decir algunas cosas, lo que es su prerrogativa. Lo que hay en el Caribe es una muestra clara de poderío militar", ha reiterado el secretario de Defensa estadounidense, quien ha afirmado que Maduro "debe considerar si quiere seguir siendo un narcotraficante". "Tiene decisiones que tomar", ha apostillado, al tiempo que ha afirmado que cualquier acción para un "cambio de régimen" en Venezuela queda en manos de Trump.

Horas antes, Maduro acusó a la Administración Trump de querer el "petróleo venezolano gratis", antes de afirmar que "el imperialismo ataca (...) porque inventa un relato que nadie se cree", después de que su homólogo estadounidense asegurara que el Ejército había bombardeado una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "terroristas" que estaban a bordo.