Controlado el incendio forestal de Casares declarado este martes

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha logrado controlar esta pasada noche el incendio declarado el mismo martes en el término municipal de Casares (Málaga) y que ha había quedado estabilizado durante la tarde.

En su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el Plan Infoca ha informado de que, gracias a los trabajos realizados, a las 23,20 horas pudo pasarse a la fase de controlado y que ahora las labores se centran en su remate y liquidación.

El fuego había quedado estabilizado por los efectivos de extinción sobre las 20,33 horas, después de haber sido declarado alrededor de las 19,10 horas de la misma jornada.

Sobre el terreno trabajaban entonces cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos vehículos autobombas para conseguir controlar el fuego.