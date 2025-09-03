Agencias

Cepyme agradece a Felipe VI el apoyo a las pymes y le traslada "las dificultades por las que atraviesan"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), encabezado por su presidenta, Ángela de Miguel, ha sido recibido hoy por el Rey Felipe VI en audiencia, en un acto en el que la patronal ha expuesto "la complicada situación que atraviesan las pymes" y ha agradecido al monarca su "respaldo" y "cercanía" a estas empresas.

Durante el encuentro, al que también han acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y representantes de algunas de las empresas colaboradoras con Cepyme, De Miguel ha declarado que "están poniendo a prueba la capacidad de permanencia de muchas empresas, en especial de las más pequeñas".

La presidenta de Cepyme ha reiterado el respaldo de la Confederación a la Corona, destacando "su papel fundamental como garante de estabilidad institucional, unidad y compromiso con el bien común y su cercanía constante al tejido empresarial".

Además, en referencia a las actuaciones de Felipe VI durante la DANA o los recientes incendios forestales, la presidenta ha "elogiado y apoyado" la iniciativa del Rey de "animar a visitar" las zonas afectadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 67% de los viajeros ya piensa en viajes cortos pese a la ausencia de puentes en otoño, según Buscounchollo

El 67% de los viajeros

El MITECO aprueba 12 nuevos proyectos de renaturalización de ciudades por 39,3 millones de euros

El MITECO aprueba 12 nuevos

Hematólogo destaca que los avances en medicina personalizada suponen una "nueva etapa" contra la leucemia mieloide aguda

Infobae

Kiko Rivera vuelve al domicilio familiar tras su separación de Irene Rosales

Kiko Rivera vuelve al domicilio

Las fuerzas kurdas impiden una "fuga masiva" de un campamento con familiares de miembros de Estado Islámico

Las fuerzas kurdas impiden una