Bolaños vislumbra un "debate" interno dentro de las CCAA del PP para decidir si acogerse a la condonación de la deuda

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que es "bastante evidente" que actualmente existe un debate interno entre los presidentes autonómicos del PP para decidir si finalmente se acogen o no a la condonación de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda.

En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Parcent en Madrid, Bolaños ha instado a los presidentes autonómicos del PP a elegir entre "cumplir las órdenes de Génova o beneficiar a sus ciudadanos con más capacidad económica para mejor sanidad y educación".

Al hilo, Bolaños ha recelado del frente común anunciado por las comunidades del PP para rechazar la condonación de la deuda que aprobó este martes el Consejo de Ministros, insistiendo que, bajo su punto de vista, existe actualmente una discusión interna para decidir si finalmente se acogen a este perdón de la deuda.

No obstante, Bolaños ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "no importarle perjudicar a los ciudadanos gobernados por el PP en comunidades autónomas si con eso cree que hace oposición al Gobierno".

"Creo que este es el desafío que tendrán los presidentes del PP, si cumplen las instrucciones del señor Feijóo y de Génova, perjudicando a los ciudadanos a los que gobiernan, o si consiguen mayor capacidad económica para reforzar el estado del bienestar en sus comunidades autónomas", ha sentenciado.

