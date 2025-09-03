Blizzard defiende el uso de la IA para las tareas "más insignificantes" sin prescindir del toque humano

Blizzard defiende el uso de la inteligencia artificial en sus proyectos, pero para las tareas más insignificantes del proceso de desarrollo, ya que entienden que hay otras que no pueden prescindir del toque humano.

Los desarrolladores de dos de las franquicias más populares de Blizzard, World of Warcraft y Overwatch, han compartido con Eurogamer la manera en que han integrado la IA en los procesos de trabajo, ahora que se ve como una herramienta indispensable.

El artista principal de Desarrollo Visual de World of Warcraft, Gabriel Gonzalez, y la directora asociada de diseño de World of Warcraft, Maria Hamilton, han señalado el uso que hacen de esta tecnología para eliminar a los desarrolladores de "las partes más insignificantes del trabajo", como ha expuesto Gonzalez.

Un ejemplo de ello es el ajuste de los cascos a los personajes y las distintas razas que hay en el juego. Sin embargo, cosas como la narrativa o los personajes siguen siendo tarea de los desarrolladores humanos. "No creo que las historias resuenen tan bien con la gente a menos que estén escritas por personas", ha expuesto Hamilton.

Por su parte, el director de Overwatch 2, Aaron Keller, ha asegurado que ellos tampoco usan la IA para crear personajes o la jugabilidad. "Creo que Blizzard en su conjunto es conocido por sus juegos y mundos hechos a mano. Así que intentamos poner toda nuestra energía creativa y toda nuestra pasión en hacerlo", ha expuesto.