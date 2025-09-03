Blanca Romero reacciona con indiferencia a la posible nueva ilusión de Cayetano Rivera: "Enamorada estoy yo"

Mientras espera a que la Justicia se pronuncie sobre su detención en la madrugada del pasado 30 de junio tras protagonizar un altercado con las empleadas de un conocido local de comida rápida de la madrileña Calle Atocha, Cayetano Rivera no deja de protagonizar titulares.

Por un lado, por la tarde 'para olvidar' que tuvo en su reaparición en Cuenca la semana pasada tras haber superado los problemas físicos que le han mantenido alejado de los ruedos los últimos dos meses, llegando incluso a ser abucheado por el público. Y por el otro, porque podría haber recuperado la ilusión en el amor tras su ruptura la pasada primavera con la portuguesa María Cerqueira tras dos años de discreta relación.

Según ha revelado 'TardeAR', Cayetano estaría viviendo un incipiente idilio con una joven malagueña llamada Patricia a la que habría conocido hace un mes y medio. Ha sido la exsuegra de esta chica la que ha destapado el romance después de que ésta dejase a su hijo por el torero, asegurando que ha compartido imágenes en redes sociales desde la finca de Ronda del hermano de Kiko Rivera.

Una posible nueva ilusión a la que ha reaccionado con indiferencia la exmujer de Cayetano, Blanca Romero: "Enamorada estoy yo, de mi bailarín" ha bromeado durante la presentación de su nuevo proyecto, el talent de Mediaset 'Bailando con las estrellas', en el FestVal de Vitoria.

"No tengo nada que decir, no lo sabía, no tengo nada que decir, pero todos los artistas tenemos tardes buenas y tardes malas" ha expresado cuando le hemos prguntado por la polémica corrida de su exmarido en Cuenca, defendiendo que todos tenemos días peores.

Respecto a su fichaje por 'Bailando con las estrellas', Blanca se confiesa encantada: "Creo que es de los que más ilusión me hace. Tengo muchísimas gana, me hace muchísima ilusión, me borré del gimnasio ya. Y con ganas de ver si realmente puedo llegar a bailar, porque no bailo..." ha reconocido, revelando que fue ella la que se "invitó sola" a participar en el programa después de que su hija Lucía Rivera tuviera que rechazarlo por incompatibilidad con otro proyecto.

De sus compañeros -Bárbara Rey, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Tania Medina o Manu Tenorio entre otros- la modelo tiene claro quién es su favorita. "Anabel Pantoja es caballo ganador seguro, porque tiene un remango... Es una tía que va pa'lante, una tía que se crió entre arte. Está Bárbara Rey, que está estupenda, que da gusto que su presencia. Ya llena un teatro, claro. Y yo creo que, bueno, que hay un casting muy variopinto para todas las edades, para todos los públicos. Que es un programa maravilloso, me parece una apuesta brutal" confiesa.