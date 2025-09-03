Automattic simplifica la creación de bloques de contenido para Wordpress con Telex y la IA

Automattic ha presentado Telex, una herramienta experimental que usa la inteligencia artificial (IA) para transformar una indicación en texto en bloques de contenido que pueden añadirse a una página Wordpress.

Telex es una herramienta diseñada para simplificar la construcción de una web con ayuda de la IA, que ha presentado el director ejecutivo de Automattic y Wordpress, Matt Mullenweg, en WordCamp US 2025.

Actualmente se encuentra en una fase experimental, y con ella es posible generar bloques de contenido, llamados bloques de Gutenberg, que son módulos independientes que contienen un párrafo, una lista, una imagen, un vídeo, entre otros elementos.

Este sistema por bloques simplificó la creación de una página web, ya que no requiere códigos ni etiquetas HTML, solo crear, arrastrar y organizar los bloques. Telex va a un paso más allá, pues el usuario solo tiene que describir en lenguaje natural (tal como habla) el bloque que quiere.

El bloque que se genera se encuentra en un archivo zip comprido, que puede instalar como complemento en un sitio de WordPress o en WordPress Playground, como informan en TechCrunch.