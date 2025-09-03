Amancio Ortega abrirá las puertas de su nuevo hotel en París en verano de 2026

El Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, recientemente adquirido por el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea por 97 millones de euros a Derby Hoteles, abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026.

El establecimiento, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral, según un comunicado de Radisson Hotel Group para explicar su planes de crecimiento en Francia y la capital parisina.

Con 90 habitaciones y situado en la rue de La Fayette, a pocos pasos de las Galeries Lafayette y la Ópera Garnier, entre los servicios adicionales de hotel destacan un gimnasio de última generación e instalaciones de bienestar en la antigua cámara acorazada del banco, así como una oferta de salas de reuniones y eventos.

La adquisición de este establecimiento supuso la séptima compra de Pontegadea en Francia --seis de ellas en París--, donde adquirió un edificio de oficinas en 2024, junto al palacio de la Opera de París por 227 millones de euros, como parte de su proyecto Grand Opera, en donde cuenta con otros dos edificios en la calle Rue Halévy.

Además refuerza su apuesta por el sector hotelero, donde cuenta ya con varias inversiones tras adquirir en 2021 el Senator Playaballena de Cádiz por 25 millones de euros, mientras que en diciembre de 2023 se hizo con dos hoteles 'boutique' en el centro de Palma de Mallorca a un grupo sueco por 35 millones de euros, entre otros.

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales --principalmente oficinas-- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

De este modo, además de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.