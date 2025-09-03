Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, asegura que Kiko Rivera la buscó cuando ya estaba con Irene Rosales

Tras confirmarse la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales después de 11 años de relación y dos hijas en común, han sido varios los testimonios que apuntan a que el Dj habría sido infiel a su mujer en más ocasiones de las que creíamos (y de las que él ha reconocido públicamente). El periodista Saúl Ortiz ha revelado en 'Fiesta' que en 2018 tuvo un 'affaire' en Nueva York con una joven muy parecida a Shakira de la que se quedó totalmente prendado y con la que se habría comportado como una pareja durante su estancia en la ciudad de los rascacielos mientras su mujer estaba en su casa con sus hijas. Y Pepe del Real, por su parte, ha destapado en 'Vamos a ver' que en 2017 habría vivido otra aventura con una joven marroquí que vivía en París durante un festival de música latina en República Dominicana, con la que se habría paseado por el hotel besándose a pesar de la presencia de varios españoles que podían reconocerle.

Y la última en destapar otra traición de Kiko a Irene ha sido Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, que tuvo una relación con el hijo de Isabel Pantoja en 2010 y ahora ha relatado en 'TardeAR' que el artista "la buscó" después de separarse del sobrino de María del Monte en 2016, solicitándole amistad por Facebook y llamándola un tiempo después.

Aunque en la actualidad confiesa que tienen "cero contacto" y que el hermano de Isa Pi no se ha puesto en contacto con ella tras sus declaraciones sobre cómo se comportaba como pareja -"no quiero tener relación con él ni hablar siquiera, estoy felizmente casada" afirma rotunda- la andaluza no ha dudado en asegurar que Kiko nunca ha estado enamorado de Irene.

"Yo creo que la gente no cambia y no creo que Kiko vaya a ser la excepción. Entiendo que su relación se ha terminado por algo, la esencia es la esencia y yo creo que eso no cambia, pero bueno, ojalá me equivoque. Todas éramos iguales para él, que le vaya muy bien. Si se lo propone, la felicidad le llegará seguro" ha expresado, aunque en su opinión "dudo que Kiko se enamore. Creo que no ha estado enamorado ni de Irene".

Respecto a Tejado, Alba reconoce que aunque tampoco tienen relación, "es el padre de mi hija y deseo que salga todo muy bien". No nos queda otra que esperar y esperemos que sea pronto" ha apuntado cuando le hemos preguntado por el juicio por el robo a la casa de María del Monte, en la que su exmarido será juzgado por cuatro delitos como presunto autor intelectual del atraco.

"No hay vínculo con él, nada de nada, pero yo le deseo a todo el mundo lo mejor; a él, a Kiko, a todos, que le vaya bien. Vamos a dejar los melones cerrados, que cada uno sea feliz, yo soy muy feliz, y que cada uno haga su vida. Y que no demos, al final, ni le hagamos daño a la gente y ya está" ha concluido, revelando que aunque antes no ejercía de padre de su niña ahora sí y espera que siga así aunque sentencia: "La gente no cambia, por desgracia no cambia".