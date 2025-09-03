Agencias

Al menos tres muertos por un apuñalamiento en un restaurante de Seúl

Por Newsroom Infobae

Las fuerzas de seguridad de Corea del Sur han informado este miércoles de que al menos tres personas han muerto en un apuñalamiento registrado en un restaurante de Seúl, la capital del país.

Varios testigos han explicado a la Policía que un hombre de unos 40 años atacó con un arma blanca a otros dos hombres y una mujer que se encontraban en el inmueble, situado en el distrito capitalino de Gwanak.

El incidente ha tenido lugar sobre las 10.57 (hora local), y hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Policía y los servicios de emergencia de la ciudad.

Los tres heridos fueron rápidamente trasladados a un hospital de la zona, si bien fallecieron poco después, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Los agentes, que están investigando los hechos, barajan la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas.

EuropaPress

