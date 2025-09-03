Agencias

Al menos siete desaparecidos en una nueva tragedia en la ruta migratoria del Mediterráneo central

Por Newsroom Infobae

Al menos siete personas han desaparecido después de que una embarcación con migrantes y refugiados quedase a la deriva en aguas del Mediterráneo Central, según la ONG Sea-Watch, que ha trasladado a los 41 supervivientes hasta la isla italiana de Lampedusa y ha denunciado la desatención de los gobiernos europeos frente a esta nueva tragedia.

La embarcación había partido desde la costa de Libia el 27 de agosto y se quedó a la deriva antes de que la Marina de Túnez ordenase a un buque comercial rescatar a los 41 migrantes al día siguiente. El día 31, un barco oficial tunecino se acercó para tratar de evacuar al país magrebí a los supervivientes, pero estos se negaron.

"Túnez no es un país seguro", ha subrayado Sea-Watch, en un comunicado en el que ha advertido de la falta de garantías en materia de asilo o de respeto de los Derechos Humanos.

En consecuencia, durante seis días, los migrantes permanecieron en el barco que les auxilió en un primer momento, cada vez con menos comida y en peores condiciones sanitarias, según la ONG, que ha denunciado que en todo este tiempo los países europeos hicieron caso omiso de sus supuestas obligaciones.

El traslado a puerto ha corrido a cargo finalmente del barco de rescate 'Aurora Sar'. Los migrantes, entre los que hay eritreos, etíopes, malienses y sudaneses, han arribado este martes a la isla de Lampedusa, según la cadena italiana RAI.

En lo que va de año, al menos 816 migrantes y refugiados han perdido la vida en la ruta migratoria que cruza la zona central del Mediterráneo, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que asume que la cifra real puede ser superior.

