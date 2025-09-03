Agencias

Al menos ocho muertos por un ataque ruso sobre una zona de viviendas de la región de Donetsk

Por Newsroom Infobae

Al menos ocho personas han muerto por un bombardeo perpetrado este miércoles por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre una zona residencial de la ciudad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, según las autoridades locales.

La Fiscalía regional ha confirmado la muerte de cinco hombres y tres mujeres, mientras que otras seis personas han sufrido heridas. Las víctimas fueron alcanzadas en una vivienda, en la calle y en una tienda, sin que por ahora haya una valoración exacta de los daños materiales.

La Fiscalía ha anunciado la apertura formal de una investigación por un posible crimen de guerra en relación a este incidente, que se sumaría a otro ataque ocurrido este mismo miércoles sobre una autobús también Konstantinivka y que se ha saldado con al menos tres civiles heridos.

