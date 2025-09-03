Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico

Al menos cinco personas han sido detenidas este miércoles en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico que está desarrollando conjuntamente la Policía Nacional y la Guardia Vivil.

Por el momento se han realizado ya algunos registros en algunas calles del centro de Palma, así como en los barrios de Corea, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor.

La operación se enmarca en la bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', según confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, y en estos momentos los agentes se encuentran en la zona de Verge de Lluc. La causa está bajo secreto de sumario.

Se trata de la cuarta fase de la operación que comenzó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Cabe recordar que el pasado domingo la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los detenidos por la Policía Nacional y Guardia Civil el viernes por su supuesta relación con esta misma trama de blanqueo; mientras que ocho quedaron en libertad con comparecencias periódicas.

En total, durante la operación, iniciada el 11 de agosto, han sido arrestadas, sin tener en cuenta las de este miércoles, 35 personas supuestamente relacionadas con la trama. Una quincena de ellas, entre las que estaban el supuesto cabecilla de la banda y líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic; el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez, fueron arrestadas durante la primera fase y buena parte de ellas entraron en prisión de forma provisional. El pasado martes, 26 de agosto, cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros, a los que se le sumaron los 17 detenidos este pasado viernes, día 29.

La macrocausa investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho.