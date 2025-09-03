Acer presenta los monitores Amadana de estética minimalista inspirados en el diseño japonés

Acer ha presentado la nueva gama de monitores Amadana de estética minimalista como parte de las novedades de producto que ha llevado a la feria IFA de Berlín (Alemania), entre las se encuentra un monitor OLED de 280Hz y las tabletas Iconia.

La compañía ha ampliado su catálogo de tabletas con nuevos modelos Iconia X e Iconia A que, además de funciona con Android, incluyen funciones con inteligencia artificial que mejoran las experiencias cotidianas.

En Iconia X, Acer ha presentado Iconia X12 (X12-21M), que está equipada con una pantalla AMOLED WQXGA (2.560 x 1.600) de 12,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60Hz, y funciona con un procesador MediaTek Helio G99 con 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento ampliable y ofrece hasta 16 horas de duración de la batería.

También cuenta con una cámara trasera de 13MP con tecnología flash y una cámara frontal de 5MP para videollamadas y selfis, y es compatible con el uso de lápiz óptico.

Iconia X14 (X14-M1N), por su parte, dispone de una pantalla OLED FHD (1.200 x 1.920) de 14 pulgadas e integra un procesador con una NPU integrada para las funciones de inteligencia artificial, junto con hasta 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento rápido UFS 3.1.

Incorpora, además, una cámara trasera de 8MP con flash y una cámara frontal de 5MP y su batería ofrece hasta diez horas de autonomía.

En lo que respecta a la serie Iconia A, la compañía ha presentado Iconia A16 (A16-M1N) y Iconia A14 (A14-M1N), que funcionan con Android 15 y están equipadas con hasta 8 GB de RAM LPDDR5 y hasta 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

Las dos tabletas cuentan con pantallas IPS (de 16 y 14 pulgadas, respectivamente) con resolución FHD (1.200 x 1.920), e integran un soporte tipo trípode directamente en el cuerpo.

Además, cuentan con cámaras traseras de 8MP con flash, cámaras frontales de 5MP y ofrecen hasta 10 horas de uso.

MONITORES AMADANA

Amadana es una nueva marca de monitores de Acer que se caracteriza por su diseño minimalista y atemporal, inspirado en la filosofía del diseño japonés.

Dentro de ella se encuentra Amadana 16APM1QJ, un monitor portátil de 15,6 pulgadas que cuenta con un panel IPS de gran nitidez con amplios ángulos de visión. Tiene un peso de 0,65kg e integra un soporte con una inclinación de hasta 90 grados, a lo que se suman señales de entrada mini-HDMI y USB tipo C.

Por su parte, Amadana 27ART0 P1 cuenta con una pantalla IPS de 27 pulgadas, compatible con una frecuencia de actualización de 144Hz y la función refresco dinámico (120Hz y 60Hz).

Asimismo, Acer ha presentado el monitor CE27OU Z, que emplea un panel OLED de 26,5 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.440 y una frecuencia de actualización de 280Hz, que incluye altavoces de 3W.

Tiene soporte para la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, un tiempo de respuesta de 0,03 ms, alcanza un brillo máximo de 1.000 nits en modo HDR y es compatible con el 99 por ciento de la gama de colores DCI-P3.

ROUTER MESH ACER CONNECT T36

Acer también ha presentado el router mesh de doble banda WiFi 7 Acer Connect T36, que funciona con un procesador ARM de cuatro núcleos y es compatible con WiFi 7 y velocidades de doble banda de hasta 3.600 Mbps.

Según la compañía, permite una transmisión 4K sin interrupciones, juegos con baja latencia, automatización inteligente del hogar y mucho más. También está diseñado para ser escalable, con tecnología de malla para una cobertura ampliada y cambio automático de nodos.