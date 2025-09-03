Acer apuesta por los chips más potentes para sus ordenadores de la mano de Intel y Nvidia

Acer ha incidido en el potencial de la inteligencia artificial para impulsar la productividad y la creatividad, una tecnología que está presente en dos equipos a los que, además, ha dotado de lo último en chips: la estación de trabajo compacta Veriton GN100 AI y el portátil Acer Swift 16 AI.

La compañía tecnológica ha celebrado este miércoles su conferencia en IFA, en la que ha presentado nuevos portátiles para consumidores y organizaciones con sistemas operativos ChromeOS (Google) y Windows (Microsoft).

En la gama de ChromeOS, ha destacado que el año pasado Acer fue la marca número uno en los mercados de consumo y comercial tanto en Estados Unidos como en EMEA.

Esta línea se impulsa con la inteligencia artificial de Gemini, que está integrada en los equipos Chromebook Plus, como en el nuevo Spin 514. Este portátil está equipado con un procesador MediaTek Kompaio Ultra y una NPU de 50 tops.

Spin 514 presenta una una pantalla táctil de 14 pulgadas con formato 16:10 y resolución WQXGA+, aunque hay una versión opcional que ofrece 2,8K.

En Windows, Acer ha presentado Swift Air 16, un equipo ligero, de menos de un kilogramo de peso, con un chasis fabricado en aluminio magnético que lo hace resistente. Tiene una pantalla IPS de 16 pulgadas con opción de OLED.

Se trata de un ordenador Copilot+ que funciona con un procesador AMD Ryzen AI 300 que habilita funciones inteligentes en el dispositivo de la mano del asistente de Microsoft.

En el lado comercial, el nuevo Travelmate x4 14 AI, otro Copilot+, llega equipado con un procesador Intel Ultra Core Series 2, con una pantalla OLED de 14 pulgadas y calidad WUXGA, que alcanza los 500 nits de brillo máximo.

Este ordenador diridigo a pymes cuenta con el certificado MIL-STD-810H de resistencia militar y tiene un peso de 1,27K gracias a su chasis de aluminio.

Acer ha anticipado Acer Swift 16 AI, que llegará con un procesador Intel de la serie Panther Lake, diseñado para ofrecer gráficos de mayor calidad y más rápidos, mejorar la autonomía de la batería e impulsar la siguiente generación de características y funciones de IA.

Acer Swift 16 AI es un ordenador portátil diseñado para los creadores, que incorporará un 'touchpad' háptico de gran tamaño y ofrecerá un perfil fino y elegante, con una pantalla de 16 pulgadas OLED 3K.

Intel, además, ha subido al escenario para hablar de Intel AI Assistant Builder, una plataforma que lleva la tecnología de la IA de agentes a los ordenadores.

La mini estación de trabajo Veriton GN100 AI, por su parte, está equipada con el superchip de Nvidia GB10 Grace Blackwell, con 128 GB de memoria unificada, 4 TB de almacenamiento y ofrece un rendimiento de IA FP4 de hasta 1 PFLOPS. Tiene un tamaño compacto que hace que quepa en la palma de la mano.