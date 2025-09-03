AC Hotels alcanza los 267 hoteles a nivel mundial y España se sitúa como su segundo mayor mercado, por detrás de EE.UU.

AC Hotels by Marriott, marca de la gestora hotelera ACHM Hotels by Marriott, ha alcanzado los 267 hoteles a nivel mundial, con una media de crecimiento anual del 13%, siendo España su segundo mayor mercado con 51 propiedades, según un comunicado.

Por delante de España se sitúa Estados Unidos como el país más dinámico, que cuenta con 141 establecimientos. En el último año, la marca ha seguido creciendo con nuevas aperturas como las de Kansas City, Seattle, Newtown Square y Seúl.

Fundada en 1999, AC Hoteles ha experimentado un crecimiento del 82% desde su acuerdo estratégico de venta con Marriott International en 2011, cuando cambió su denominación.

Por otro lado, la compañía también ha celebrado la apertura del AC Hotel Cartagena (Murcia) el pasado 5 de agosto, que se une a la reciente inauguración de un hotel de lujo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, mientras se prepara para sumar una nueva apertura en la ciudad italiana de Verona.

En concreto, el activo en Cartagena, situado en la céntrica calle Real, ha sido completamente renovado y dispone de 100 habitaciones, así como de tres salas de reuniones.

El fundador de la marca AC y presidente de ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, ha definido desde sus inicios una visión clara y distintiva para sus hoteles: "crear experiencias que "eliminen el ruido del viaje y faciliten la vida al huésped", con diseños "funcionales" y una atención cuidada al detalle. "Hoy, esa visión continúa siendo el motor que impulsa cada apertura y cada experiencia en AC Hotels by Marriott", ha añadido.