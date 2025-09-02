Zelenski se verá en París con Macron, Merz, Starmer, Rutte y Von der Leyen para "sincronizar relojes"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en París con los principales líderes políticos de Francia, Reino Unido y Alemania, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con vistas a "sincronizar relojes" y avanzar en el consenso para unas futuras garantías de seguridad.

"Más concretamente, para hablar de unas garantías de seguridad para Europa en todo su flanco este", ha explicado en redes sociales uno de los principales asesores de Zelenski, Mijailo Podoliak, que de esta manera ha confirmado el desplazamiento del presidente para una nueva cita de la conocida como Coalición de Voluntarios, una treintena de países aliados de Kiev.

El Elíseo ya anunció el lunes que esta reunión tendrá un formato híbrido y compaginará la presencialidad de varios de los líderes con la asistencia telemática de otros, sin entrar en detalles.

Podoliak ha afirmado que hay "dos procesos paralelos" en marcha actualmente, ya que mientras Estados Unidos y, "a título personal", su presidente Donald Trump, intenta poner fin al conflicto, al mismo tiempo también se estaría trabajando en "una arquitectura de posguerra para Europa".

"Europa sabe cuáles son sus debilidades. A los europeos le faltan armas y no pueden imponer sanciones efectivas sobre India y China sin Estados Unidos", ha añadido el asesor, en alusión a dos de las potencias que no han roto lazos con Rusia pese a la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania.

Podoliak ha apuntado que es la Unión Europea quien "ha asumido la tarea de la contención militar de Rusia", para lo cual basaría en la capacidad militar y tecnológica de Ucrania y "posiblemente" en el futuro despliegue de un contingente militar sobre el terreno.