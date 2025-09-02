'Wegovy' (Novo Nordisk) muestra beneficios frente a la aparición y recurrencia de la fibrilación auricular

'Wegovy' (semaglutida 2,4 mg) ha demostrado beneficios en la reducción de la aparición y recurrencia de la fibrilación auricular, especialmente en pacientes con antecedentes previos, donde ha logrado una disminución del 27 por ciento, en comparación con placebo, según ha anunciado la compañía farmacéutica Novo Nordisk.

Estos datos son resultado de un subanálisis del ensayo Select, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) 2025, celebrado en Madrid. Select evalúa 'Wegovy' para la prevención de eventos cardiovasculares adversos graves (MACE, por sus siglas en inglés) en personas con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular (ECV) sin diabetes.

Otros hallazgos de este subanálisis destacan que el tratamiento también ha permitido reducir el riesgo de MACE frente a placebo, independientemente de los niveles de colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) y de colesterol no unido a lipoproteínas de alta densidad (no-HDL) de los individuos.

"El estudio Select, que no perseguía la pérdida de peso sino efecto en MACE, demostró beneficios adicionales como reducción de inflamación y mejora de la presión arterial, lo que sugiere un impacto cardiovascular global. Dado que la fibrilación auricular y la obesidad son pandemias interrelacionadas, abordar la raíz del problema -la obesidad subyacente- debería ser una prioridad clínica ineludible", ha destacado la especialista en cardiología en el Hospital Ramón y Cajal Cristina Lozano.

En esta línea, el autor principal del estudio y director de Cardiología Preventiva en el Brigham and Women's Hospital (EEUU), Jorge Plutzky, ha insistido en la "fuerte relación" que existe entre la obesidad y los problemas cardiovasculares, más allá de los infartos y los ictus.

"Estos nuevos subanálisis del estudio Select refuerzan y amplían los hallazgos previos, demostrando que la molécula referida puede ofrecer protección cardiovascular en personas con obesidad y múltiples afecciones cardiovasculares, incluida la fibrilación auricular, independientemente de sus niveles de colesterol", ha finalizado.