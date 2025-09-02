Walter Salles recogerá el Premio Fipresci por 'I'm, still here' en la gala inaugural del 73 Festival de San Sebastián

El cinesta brasileño Walter Salles recogerá el Gran Premio Fipresci a la mejor película del año por 'Ainda estou aqui / I'm Still Here' en la gala de inauguración del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el próximo día 19 de septiembre.

En un comunicado, fuentes del Zinemaldia han señalado que la cinta de Sales ha sido elegida "mejor película del año 2025" por los miembros la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), la "asociación más antigua de profesionales de la crítica y el periodismo cinematográficos, que este año celebra su centenario".

En la votación han participado 739 críticas y críticos de 75 países, que han elegido esta producción entre Brasil y Francia de entre todas las estrenadas desde el 1 de julio de 2024.

Salles acudirá a recoger el premio, que se le entregará durante la gala de inauguración del 73 Festival de San Sebastián el 19 de septiembre. Ese mismo día se programará una proyección del filme, cuyo horario se anunciará el 8 de septiembre.

Las otras cuatro finalistas han sido 'The Brutalist', de Brady Corbet; dos filmes que compitieron en Cannes, 'Sirat', de Oliver Laxe, programado en Made in Spain, y 'O agente secreto/ The Secret Agent (El agente secreto)', de Kleber Mendonça Filho, que participará en Perlak; y 'Sinners', de Ryan Coogler.

'Ainda estou aqui' se estrenó en el Festival de Venecia de 2024, donde se alzó con el Premio al mejor guion, el primero de una larga lista de reconocimientos entre los que destacan el Oscar a la Mejor película internacional, estando también nominada a Mejor película y Mejor actriz (Fernanda Torres), y el Goya a la Mejor película iberoamericana.

Tras su paso por Venecia, el filme fue presentado en la sección Perlak por el propio Walter Salles, en la que supuso su sexta participación en San Sebastián desde que su ópera prima, 'Terra Estrangeira' (1995), fuera seleccionada en Zabaltegi-Nuevos Directores.

'Ainda estou aquí', producida por Videofilmes y RT Features (Brasil) y Mact Productions (Francia) y cuya distribución internacional corre a cargo de Goodfellas, se estrenó en España de la mano de Vértigo Films el pasado mes de febrero.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio Fipresci películas de cineastas de la talla de Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Ryusuke Hamaguchi, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Jafar Panahi y Chloé Zhao.

La película de Salles lleva al espectador al Brasil de los 70, sumido en una dictadura militar, donde una madre se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por un acto de violencia arbitraria.