Vox celebra esta jueves en el Congreso unas jornadas para llegar "a conclusiones claras" sobre los asesinatos a mujeres

Vox ha convocado este jueves en el Congreso de los Diputados unas jornadas sobre 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' con el objetivo de llegar "a conclusiones claras" sobre el número de mujeres asesinadas, que "sigue manteniéndose" desde que se aprobó el pacto de Estado contra la violencia de género.

"Pretendemos con estas jornadas arrojar luz sobre un tema que nos preocupa muchísimo, como es la violencia que están sufriendo las mujeres y que, de luego, no desciende, sino que se mantiene desde la aprobación de este pacto de Estado de violencia de género y las sucesivas leyes que no están sirviendo para aminorar el número de víctimas", ha señalado este martes la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Millán ha destacado que, "a pesar de los millones de euros que se destinan todos los años en un presupuesto al Ministerio de Igualdad, no se reduce en un solo dígito el número de mujeres que sufren violencia".

Para Vox, esto es "absolutamente lamentable" y, por ello, con la convocatoria de estas jornadas quieren "arrojar luz sobre por qué esto y estas leyes no están funcionando", así como "llegar a conclusiones claras" sobre lo que se puede hacer para evitar que este número de víctimas siga aumentando cada año.