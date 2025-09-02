Agencias

Vox asegura que "no hay jueces haciendo política y acusa a Sánchez de querer "amordazarlos"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, María José Rodríguez de Millán, ha afirmado este martes que "no hay jueces haciendo política, sino tratando de hacer su trabajo", en respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer señaló en una entrevista en 'TVE' que "hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero hacen un inmenso daño a la Justicia".

En una rueda de prensa ofrecida hoy en el Parlamento, la dirigente de Vox ha destacado que existe "un poder judicial en su mayoría que trata de trabajar sin presiones", aunque ha advertido de que "en la cúpula hay personas colocadas por los partidos que presionan e impiden el normal transcurso de la justicia".

En este sentido, entiende que a Sánchez "no le gusta que imputen a su entorno" y ha reclamado que el Gobierno "saque sus manos de la Justicia y retire la ley para amordazar a jueces y fiscales", en alusión al proyecto liderado por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños que cambios otorgaría la instrucción a los fiscales y cambiaría el acceso a la carrera judicial, entre otras medidas.

Pepa Millán ha concluido subrayando que el poder judicial es "el último dique frente al autoritarismo" de Sánchez, que hará cualquier cosa para mantenerse en el poder". "Y eso en Vox lo hemos entendido, y por eso nuestra oposición a este Gobierno va a ser frontal", ha concluido.

EuropaPress

