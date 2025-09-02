Un juez federal de EEUU declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un tribunal federal de California ha declarado ilegal la orden del Gobierno de Donald Trump para desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y los Marines en la ciudad de Los Ángeles para contener las protestas que se habían desatado como respuesta a las redadas migratorias.

El juez responsable de la causa, Charles Breyer, ha concluido que la Administración central violó una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad, por lo que no puede recurrir a ninguno de los efectivos que puedan seguir aún en California, informa CBS News.

El juez responde así a una denuncia presentada en junio por el gobernador estatal, Gavin Newsom, que había acusado a Trump de excederse en sus competencias por razones de índole política, en un pulso entre la administración federal y la local que se ha trasladado en meses posteriores a otros escenarios como Washington DC.

Trump alegó que el despliegue de la Guardia Nacional había sido esencial para controlar unas movilizaciones que, según él, estaban ya fuera del control en Los Ángeles. Igualmente, ha presumido de que el envío de tropas a Washington ha contribuido ya a reducir la tasa de criminalidad.

Este mismo martes, el mandatario ha vuelto a señalar a Chicago como próximo objetivo, asegurando incluso que es ya "la ciudad más peligrosa del mundo", y ha prometido que "arreglará el problema".