Agencias

Trump cataloga Chicago como "la ciudad más peligrosa del mundo" y promete "arreglar el problema"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "Chicago es, de lejos, la ciudad más peligrosa del mundo" y ha vuelto a deslizar la amenaza de la militarización, asegurando que "resolverá el problema" de la delincuencia "rápido", tal como hizo en Washington DC.

Trump ha asegurado que el pasado fin de semana se saldó en Chicago con al menos 54 víctimas de tiroteos, ocho de ellas fallecidas. "Los dos fines de semana anteriores fueron similares", ha afirmado, dando por hecho que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, "necesita ayuda".

"Chicago volverá a ser seguro y será pronto", ha advertido el mandatario, que en los últimos meses no ha dudado en desplegar a la Guardia Nacional en varias zonas del país en contra incluso del criterio de administraciones locales bajo el control del Partido Demócrata, como ocurrió en el caso de la capital.

Pritzker ya rechazó el posible plan orquestado por el magnate para desplegar la Guardia Nacional en Chicago. "No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", declaró hace unos días.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Teatro Arbolé abre el telón con "Los tres cerditos" y en fiestas del Pilar estará La Barraca de los Títeres

Teatro Arbolé abre el telón

PSOE pide a Moreno Bonilla que explique a los andaluces por qué rechaza la quita mientras "recorta" servicios públicos

PSOE pide a Moreno Bonilla

Mueren unas diez personas tras chocar un autobús y un camión cisterna en el noreste de Siria

Infobae

Un asesor del Kremlin dice que ya hay "planificada" una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y EEUU

Infobae

Vladimir Sánchez, químico: "No bebas en vasos de vela, pueden contener metales tóxicos"

Infobae