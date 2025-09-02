Agencias

Seagram's 0,0% patrocina de nuevo el Premier Pádel de Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

La marca de ginebra 'premium' Seagram's 0,0% repite como patrocinador oficial del torneo Premier Pádel de Madrid, que se disputa desde este martes y hasta el 7 de septiembre en el Movistar Arena de la capital de España.

Tras su paso en España por Valladolid, Málaga y Tarragona, Premier Pádel hace escala en la capital, que se convertirá en el epicentro del pádel internacional y reunirá a los mejores jugadores del circuito.

Además, con el fin de reafirmar que el 'tercer tiempo' es su territorio natural, Seagram's 0,0% ha organizado el sábado 6 de septiembre la Oficial Afterparty en el propio recinto del torneo, dando paso a una velada dedicada a toda la comunidad padelera.

Con música en directo para no parar de bailar y una barra de cócteles, Seagram's 0,0% ofrecerá una experiencia para ir más allá del juego y crear momentos que conecten a jugadores, afición y que dejen huella más allá de la pista.

Además, durante la Premier Pádel en Madrid, Seagram's 0,0% repetirá su Fan Cam: una iniciativa pensada para poner al espectador en el centro y dar vida a la grada. La cámara enfocará al público en directo y les invitará a seguir una divertida mecánica que deberán replicar en pantalla, convirtiéndose en los protagonistas del momento.

Todo se mostrará en tiempo real en las pantallas del estadio, creando un ambiente único y participativo. Esta propuesta, que ya ha pasado por ciudades como Málaga, refuerza la apuesta de la referencia sin alcohol de Seagram's por ofrecer nuevas formas de disfrutar el pádel y seguir construyendo comunidad.

EuropaPress

