Santi Acosta reacciona a las demoledoras declaraciones de Lydia Lozano definiéndole como "el peor presentador"

En el punto de mira por su decisión de no formar parte del plantel de colaboradores de 'No somos nadie' -nuevo programa de Ten en el que sí están sus compañeros María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros, tras el fin de 'La familia de la tele' en TVE- todo apunta a que el futuro televisivo de Lydia Lozano está en Mediaset, canal al que regresaría como fichaje estrella de '¡De Viernes!' dos años después de dejar la cadena junto al resto del universo 'Sálvame'.

A falta de confirmación oficial sobre el nuevo proyecto de la popular tertuliana, han salido a la luz unas declaraciones que la 'reina del chuminero' hizo en el podcast 'Podimo' en octubre de 2024, cuando reveló sin pelos en la lengua su opinión sobre el presentador del magazine de la noche de los viernes de Telecinco, Santi Acosta.

"Para mí el peor, el que no me transmite nada, es Santi Acosta. Está ahí puesto como por el alcalde del ayuntamiento, no disfruta, no se mueve... No le gusta, y se nota cuando a alguien no le gusta algo. Si no te gusta el corazón, no lo hagas", apuntaba demoledora, asegurando que en el fin de su etapa como colaboradora de 'Salsa rosa' el periodista "puso en duda toda mi valía profesional, me denigró".

Unas polémicas declaraciones a las que Santi ha reaccionado en el FestVal de Vitoria, donde ha presentado su nuevo programa documental en Mediaset, en el que ha entrevistado a la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles.

"Todavía no se ha confirmado el fichaje de Lydia ¿no? Pues mira, ojalá se confirme, me parece un cañonazo. Tengo ganas de volver a trabajar con ella, Lydia es un animal televisivo, es estupenda. Si viniera... Vamos, a mí me encantaría que viniera" ha afirmado conciliador.

Y es que ante su posible reencuentro con la colaboradora, el presentador prefiere quitar hierro a sus críticas sobre que le parece el peor presentador: "Bueno, pero a veces mis hijos también me dicen cosas parecidas" ha asegurado despreocupado, dejando claro que no le ha dado importancia a las palabras de Lydia. "Trabajé con ella hace ya 20 años en 'Salsa Rosa' y aquí no hay ningún problema, no hay ningún problema y seguro que nos divertimos" ha zanjado.

Respecto a cómo es compartir plató con Terelu Campos, que salvo sorpresa de última hora seguirá como colaboradora de '¡De Viernes!', Acosta confiesa que "en plató es una máquina, ves siempre cómo mira la entrevista, ves cómo interpreta las cosas, con qué sentido lo hace y con qué criterio. La verdad es que es una máquina".