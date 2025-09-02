Reino Unido anuncia para este mes las primeras devoluciones de migrantes irregulares a Francia

La ministra del Interior de Reino Unido, Yvette Cooper, ha afirmado este lunes que las primeras devoluciones de migrantes llegados de forma irregular a Dover desde las costas francesas tendrán lugar "este mes" de septiembre, en el marco del acuerdo pactado por el Gobierno laborista británico con Francia para la devolución de personas que crucen de manera ilegal el canal de la Mancha.

"En agosto firmé el nuevo tratado con Francia que nos permite, por primera vez, devolver directamente a quienes llegan en pequeñas embarcaciones. Las primeras detenciones --de personas nada más llegar a Dover-- tuvieron lugar al día siguiente, y esperamos que las primeras devoluciones comiencen a finales de este mes", ha anunciado la dirigente en la Cámara de los Comunes, durante un debate parlamentario.

En virtud del principio 'uno dentro, uno fuera' presente en el acuerdo con las autoridades francesas, que recoge la entrada de una persona solicitante de asilo en Francia para quienes no hayan intentado entrar a Reino Unido de forma ilegal a cambio de cada retorno desde territorio británico, Cooper ha indicado que "se han abierto las solicitudes para la vía legal recíproca, y los primeros casos se están evaluando, sujetos a estrictos controles de seguridad". "Hemos dejado claro que se trata de un programa piloto, pero cuanto más demostremos el concepto desde el principio, mejor podremos desarrollarlo y hacerlo crecer", ha añadido.

Asimismo, la ministra del Interior ha afirmado que, por ahora, los refugiados que quieran llevar a Reino Unido a sus familiares estarán sujetos a los mismos requisitos y restricciones que el resto de migrantes, alegando que se trataba de un plan para ayudar a familias separadas por guerras, conflicto y persecución, pero ahora se emplea de manera diferente y es una "promesa" utilizada por "bandas criminales" para promover "viajes peligrosos a Reino Unido".

"Esta semana presentaremos nuevas normas de inmigración para suspender temporalmente las nuevas solicitudes en el marco de la vía específica existente para la reunificación familiar de los refugiados", ha subrayado la responsable de la cartera, que ha añadido que "hasta que se introduzca el nuevo marco, los refugiados estarán sujetos a las mismas normas y condiciones de migración familiar que el resto de personas".

Cooper ha insistido en que "es necesario introducir reformas" y ha declarado que "en nuestra declaración sobre la política de asilo que se publicará más adelante este año, estableceremos un nuevo sistema para la migración familiar, que incluirá el examen de los requisitos de contribución, la ampliación de los plazos antes de que los refugiados recién admitidos puedan presentar su solicitud y la adopción de medidas específicas y controladas para los menores no acompañados y las personas que huyen de la persecución y tienen familiares en Reino Unido". Además, ha situado la fecha objetivo para la implementación de estas medidas en la primavera de 2026.

Por otra parte, pero también en el marco de las medidas antiinmigración emprendidas por el Gobierno laborista, la ministra del Interior ha afirmado que todo hotel para solicitantes de asilo será permanentemente cerrado, llevando a estas personas a otros lugares y reduciendo el número de plazas.