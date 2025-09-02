PSOE pide a Moreno Bonilla que explique a los andaluces por qué rechaza la quita mientras "recorta" servicios públicos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha instado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a explicar a los ciudadanos andaluces por qué rechaza la quita autonómica de la deuda "mientras recorta en servicios públicos" en su región.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento, López se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP, Ester Muñoz, en las que decía que los presidentes autonómicos del PP han suscrito un documento en el que rechazan la asunción de las deudas regionales por parte del Estado.

"Me gustaría que Moreno Bonilla explicara a los andaluces si rechaza que le quiten 18.000 millones de su deuda y el dinero que deja de pagar esa deuda, y así podría seguir reforzando la sanidad, la educación, o destinarla políticas de infraestructuras y políticas activas de empleo", ha señalado.

El dirigente socialista ha recordado que el Gobierno de Andalucía dijo que "quería lo mismo que los catalanes". "Pues toma, ahora tienen 18.000 millones. ¿Por qué dice que ahora no lo quiere, ¿se lo pueden explicar a los andaluces? ¿Por qué esa dejación tan brutal cuando siguen recortando los servicios públicos?", ha remarcado.