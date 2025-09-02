Podemos deja en el aire su apoyo al decreto de permisos por nacimiento y lo califica de "tomadura de pelo" del Gobierno

Podemos ha avanzado que "en los próximos días" decidirán el sentido de su voto al real decreto para ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de dos de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que este cumpla ocho años, cuando esta medida llegue al Congreso de los Diputados para ser aprobada.

"Me parece que es una muy mala estrategia de este Gobierno tratar de engañar permanentemente a la gente por conseguir un titular. Se hacen pasar como medidas buenas medidas que son de puro maquillaje", ha criticado este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

La líder de la formación morada considera que este real decreto es una "tomadura de pelo" del Ejecutivo ya que, en sus palabras, "ni siquiera cumple con el acuerdo de Gobierno con Sumar y ni siquiera cumple con las mínimas exigencias europeas, que dicen que el permiso de ocho semanas para niños y niñas menores de ocho años tiene que estar completamente remunerado".

"Estamos indignadas, como está la mayoría de la gente de este país, cuando vio además que no solo no cumplen con el acuerdo de Gobierno, no cumplen con las exigencias europeas, no solo no cumplen con el mandato de las urnas, sino que encima la letra pequeña dice que solo se va a aplicar para los nacidos después del 2 de agosto del año 2024. Semejante tomadura de pelo tiene indignada a mucha gente y a nosotras también. En los próximos días decidiremos el sentido del voto", ha puntualizado Belarra.