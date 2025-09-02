Agencias

Pilar Alegría acusa al PP de "blanquear" los discursos de odio de Vox: "No podemos copiar esos discursos de xenofabia"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de "blanquear" los discursos de odio de Vox.

"A la ultraderecha y a sus discursos de odio se les combate con datos, con información clara, con información veraz. Desde luego no se les combate blanqueándola, que es como está haciendo el PP", ha criticado este martes Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha asegurado que "cuando blanqueas a la ultraderecha y blanqueas esos discursos de odio, lo que provocas es que esa ultraderecha crezca". "Y lo estamos viendo, desgraciadamente, en la posición que está manteniendo el Partido Popular. Y, además, ya lo lleva practicando desde hace una serie de meses", ha advertido.

"Cuando un partido como el Partido Popular tiene, por un lado, un problema serio de liderazgo, y, por otro, tiene ese deseo constante, ese complejo constante, de querer copiar las formas y el fondo del producto original que es Vox, te lleva a adoptar una posición de oposición destructiva en todo, también en materia de migración, como estamos viendo", ha lamentado.

La ministra portavoz ha rechazado la "falta de absoluta irresponsabilidad" de dirigentes autonómicos "que señalan e incriminan directamente a todos los jóvenes migrantes".

Así, ha puesto como ejemplo que, en el caso de Madrid, en lo que va de año "se han cometido presuntamente 256 violaciones". "Solamente hemos escuchado hablar y señalar en el caso de una. Por tanto, por favor, responsabilidad y seriedad. No podemos copiar esos discursos de odio, de xenofobia, porque esos discursos de odio siempre terminan generando actitudes de odio", ha concluido Alegría.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SPC ZEUS 2 PRO, el smartphone para el público sénior con gestión remota a través de la 'app' SPC Care

SPC ZEUS 2 PRO, el

El Gobierno aprueba la hoja de ruta del pacto de Estado contra el cambio climático: "Es el momento de dialogar"

El Gobierno aprueba la hoja

Erdogan critica el veto de EEUU a la entrada de autoridades palestinas para acudir a la Asamblea de la ONU

Erdogan critica el veto de

Zelenski se verá en París con Macron, Merz, Starmer, Rutte y Von der Leyen para "sincronizar relojes"

Zelenski se verá en París

Estudiantes mexicanos inician en la UCAM un programa de liderazgo y emprendimiento

Estudiantes mexicanos inician en la