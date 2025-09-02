Pepe Navarro, más duro que nunca con Alejandro Reyes

Volviendo a la pequeña pantalla esta vez como participante del programa 'Bailando con las estrellas' en el que intentará demostrar sus dotes como bailarín, Pepe Navarro se muestra más duro que nunca al hablar de Alejandro Reyes y su madre, Ivonne Reyes a la que cataloga como "un grano en el culo". "En este instante el que tiene que mover fichas es el niño, perdón, el joven. Ella ya no cuenta para nadie, ya está en la mentira, pero yo creo que él es el que tendría que decir" comenta cuando le preguntan en qué situación se encuentra su enfrentamiento judicial con la presentadora y actriz.

Rotundo y especialmente duro con Alejandro cuando le preguntan si él le llama papá, Pepe deja muy claro que no forma parte de su vida ni ahora ni lo hará en el futuro: "Si me llama papá no miraré hacia él, porque yo me giro para cuatro personas que me llaman papá. Y ahora uno pequeñito que me llama 'grandfa'. 'Grandfa' es abuelo en inglés, porque él es americano".

Sobre el trabajo que desempeña Alejandro ahora como camarero, Pepe cree que lo más importante es ganarse la vida de la forma que uno pueda: "Todos hemos hecho de todo. Yo he trabajado de camarero en no sé cuántos sitios, he trabajado en una obra ayudando a los albañiles para pagarme los estudios... En fin, el trabajo, sea el que sea, siempre dignifica".

Conocedor del complicado momento por el que pasa Isabel Pantoja, Pepe solo tuvo palabras de cariño hacia ella reconociendo que es una mujer muy valiente y fuerte: "Siempre me ha caído muy bien. Me ha parecido una mujer luchadora, valiente. Y bueno, pues que las cosas han ido un poco raras para ella, pero eso no le quita la dignidad con la que vive y con la que ha hecho las cosas".