Óscar López viaja a Colombia para abrir nuevas oportunidades de negocio para empresas españolas tecnológicas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inicia este martes un viaje oficial a Colombia para participar en el congreso Andicom, el evento internacional de tecnologías de la información y la comunicación que se celebra en América Latina, y para abrir nuevas oportunidades de negocio para empresas españolas del sector.

Hasta 24 compañías españolas expondrán sus soluciones tecnológicas en la 40 edición del evento que cada año se celebra en Cartagena de Indias y que en 2025 reunirá a más de 6.000 actores clave del sector, incluidos organismos gubernamentales, académicos y reguladores.

López intervendrá en el acto inaugural de Andicom que tendrá lugar este miércoles, donde se discutirán los avances en inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad 5G, sostenibilidad e inclusión digital, entre otros.

Asimismo, está previsto que el ministro avance en la negociación de un memorándum de entendimiento con su homólogo colombiano, Julián Molina, para reforzar la cooperación bilateral entre ambos países en ámbitos como la reducción de la brecha digital o la conectividad de las zonas rurales del país.

En su viaje a Colombia también se incluye la participación del ministro en la agenda de trabajo organizada por Red.es en el marco del congreso con el objetivo de poner en común los avances y desafíos en derechos digitales, tanto a nivel nacional como internacional.

Por último, López participará en una mesa redonda con el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello.

