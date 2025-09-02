Nico González: "Me moría de ganas por estar en el Atlético"

El extremo argentino Nico González confesó este martes que se "moría de ganas" por fichar por el Atlético de Madrid, consciente de que "necesitaba un cambio de aires" tras tres años en Alemania y otros cuatro en Italia, por lo que su incorporación se concreta en el "momento justo".

"Me llama la atención todo, el equipo, el entrenador, la afición, la verdad que es increíble. Estuve mirando los partidos, estuve siguiendo y moría de ganas por estar aquí. Será un placer jugar con esa afición y poder disfrutarlos. ¡Aupa Atleti!", expresó el jugador en una entrevista a los medios del club rojiblanco.

El argentino se mostró "muy contento" por llegar a "un grupo muy lindo". "Espero poder disfrutarlos, disfrutar del ambiente, disfrutar dentro del campo, dejar todo en cada partido, en cada pelota y disfrutar", afirmó.

"Va a ser un reto lindo. Estuve tres años en Alemania, cuatro años en Italia, necesitaba un cambio de aire y yo creo que era el momento justo para poder venir a España y a un club tan grande como el Atleti. Para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, ya varios argentinos hicieron historia y está lindo poder hacer cada uno la suya. Espero dar el máximo, exprimirme, el grupo también lo va a hacer, y llevar al Atleti lo más alto posible, sería lo ideal", concluyó.