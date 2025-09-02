Agencias

Nagore Robles reacciona a las preciosas declaraciones de Carla Flila tras su ruptura

Tras varias semanas de rumores sobre una crisis en su relación después de disfrutar de sus vacaciones por separado, Carla Flila confirmaba hace unos días su ruptura con Nagore Robles después de casi tres años de amor. "Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ella me acompañó a buscar la mejor versión de mí, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida" confesaba muy emocionada a través de un storie compartido en Instagram.

Unas preciosas palabras a las que la presentadora ha respondido en el FestVal de Vitoria, al que ha acudido para presentar su nuevo proyecto en Mediaset Infinity, 'Uno de GH 20': "Somos dos personas estupendas que se han cuidado y se han querido muchísimo y que lo van a seguir haciendo". "Queda muchísimo amor, muchísimo. Y seguiremos cuidando la una de la otra, admirándonos y deseándonos lo mejor que eso es algo para mi muy maduro y muy adulto. Es lo que deberíamos pretender todos" ha expresado a corazón abierto.

Y es que como confiesa en reacción a las declaraciones de Carla, "mi relación ha merecido muchísimo la pena, por supuesto". "Lo que ha escrito ha sido bonito, evidentemente. Es un reflejo de lo que las dos sentimos la una por la otra, de lo que hemos significado la una para la otra porque reescribo cada palabra y me hace sentir muy orgullosa de haber tenido a una persona tan extraordinaria a mi lado, la verdad" reconoce.

