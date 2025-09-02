La ultraderecha francesa abandona la reunión con Bayrou descartando el "milagro" del apoyo

Los principales líderes de la formación ultraderechista francesa Agrupación Nacional, Jordan Bardella y Marine Le Pen, han salido de la reunión con el primer ministro, François Bayrou, con el mismo mensaje crítico contra el Gobierno y descartando que pueda obrarse el "milagro" de apoyarle en la cuestión de confianza del próximo lunes.

"No ha ocurrido el milagro", ha resumido Bardella a la salida del encuentro, que se enmarca dentro de la ronda de contactos impulsada por Bayrou para tratar de acercar posturas antes de una votación que, si fracasa, implicará la caída inmediata del actual Ejecutivo.

Bardella, crítico con el plan de recortes presupuestarios presentado desde el Gobierno, ha confirmado ante los medios que la reunión de este martes "no hará cambiar de postura a Agrupación Nacional", que se mantiene en el 'no'. En este sentido, ha señalado que "cuanto antes vuelva (Francia) a las urnas, antes tendrá un presupuesto".

Le Pen ha reclamado de nuevo una disolución de la Asamblea Nacional y que ésta sea "ultra rápida", pese a que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es quien tiene la competencia para convocar elecciones ha dado entender que no está entre sus planes volver a sacar las urnas.

"Si no, ¿cuál es la opción? ¿Esperar cuatro meses?", ha planteado Le Pen, que ve necesario buscar una "nueva mayoría" para sacar adelante las leyes que necesita el país.

Bayrou ya reconoció la semana pasada que no tenía 'a priori' los apoyos suficientes para salvar una moción que, según Le Pen, le ha colocado "en el asiento eyectable", al borde de la caída. La falta de apoyos también costó en diciembre de 2024 el puesto a su predecesor, Michel Barnier.