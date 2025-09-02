La RFEF suma a MAPFRE como nuevo socio patrocinador principal de la selección española

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y la CEO de MAPFRE Iberia, Elena Sanz, sellaron este martes la alianza por la que la empresa, que ya presta su nombre a la Copa del Rey, se convierte en nuevo socio patrocinador principal de la selección española como la aseguradora oficial del equipo hasta 2030, según un comunicado.

A dos días de iniciar este jueves en Bulgaria la clasificación al Mundial de 2026, la selección española incorporó este martes a su equipo a MAPFRE como nuevo socio patrocinador. En virtud del acuerdo suscrito en la Ciudad del Fútbol entre la RFEF y la compañía, ésta se convierte en la aseguradora oficial de los combinados nacionales masculino y femenino, así como de la selección Sub-21.

Así, desde este mismo mes de septiembre, la imagen de MAPFRE estará presente en las equipaciones, campos de entrenamiento e instalaciones oficiales de la selección española.

Con motivo de esta unión, Louzán destacó la importancia y dimensión de este acuerdo global, que muestra "la fuerza de las selecciones españolas y la confianza en una institución como la Federación, que representa al fútbol español en todo el mundo", destacó el comunicado.

Durante el acto celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol, Elena Sanz, subrayó que para MAPFRE, este acuerdo no sólo refuerza su compromiso con el deporte español y con la RFEF, sino que además les posiciona "estratégicamente junto a uno de los grandes motores de ilusión, identidad y valores compartidos por millones de personas, como es el fútbol".

El patrocinio permitirá a MAPFRE, que desde el pasado mes de octubre asocia también su nombre a la Copa del Rey, acompañar a la selección en el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estado Unidos, México y Canadá.

Además, el acuerdo suscrito por el Departamento de Desarrollo Comercial de la RFEF que dirige Ramón Plaza estará vigente hasta 2030, coincidiendo con que España será el principal país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de ese año.