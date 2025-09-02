La RFEC organizará la III Marcha Women In Bike coincidiendo con el final de La Vuelta el 14 de septiembre

Laa Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) volverá a celebrar el próximo domingo 14 de septiembre la Marcha Women In Bike, un evento que visibiliza la fuerza del ciclismo femenino y que se llevará a cabo con la colaboración de Unipublic, coincidiendo una vez más con el final de La Vuelta 2025.

En esta ocasión, según informó este martes la RFEC, la tercera edición de la cita reunirá a más de 100 mujeres ciclistas de toda España que recorrerán el circuito final de la 'grande' española por las calles de la capital. El punto de encuentro será en la Plaza de Cibeles, donde desde las 11.30 horas hasta las 12.30 se realizará la recogida de dorsales previa a una salida programada a las 13.00.

Las participantes disfrutarán de un paseo lúdico y accesible para todo tipo de bicicletas (carretera, MTB, paseo, e-bike), dando dos vueltas al circuito final de La Vuelta en un ambiente festivo y de convivencia ciclista. Además, se trata de un evento inclusivo que contará también con la participación de ciclistas paralímpicas.

La inscripción es gratuita y puede formalizarse en el enlace https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripcionescursos/curso/738formulario. La pestaña de inscripción se habilitará a las 12.00 de este miércoles 3 de septiembre y durará hasta el 11 de septiembre a las 23.59 o hasta completar aforo de 90 participantes por riguroso orden de inscripción. Cada participante recibirá su dorsal y la camiseta conmemorativa del evento.

Al finalizar la marcha, las ciclistas podrán disfrutar de un ambiente de celebración y del sorteo de seis bicicletas 'RALI', patrocinador de la RFEC: tres para las líderes Women In Bike participantes y otras tres para el resto de inscritas.

"Tenemos una nueva oportunidad para visibilizar el ciclismo femenino en un marco incomparable como es el centro de Madrid y La Vuelta. Queremos impulsar la práctica ciclista entre las mujeres a todos los niveles y este evento es un ejemplo perfecto de unión entre la competición y el ciclismo de ocio. Será un evento ilusionante y desde aquí os animamos a todas las mujeres a disfrutar de un día único y especial", señaló Bea Porto, coordinadora del proyecto.

Desde su creación en 2018, el proyecto 'Women In Bike' ha movilizado a miles de mujeres en torno al ciclismo, con el apoyo de la RFEC, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y patrocinadores que apuestan por la visibilidad y el crecimiento del deporte femenino como 'Movistar' y 'RALI'.