Agencias

La reportera de guerra Catalina Gómez Ángel gana el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain

Por Newsroom Infobae

Guardar

La reportera de guerra Catalina Gómez Ángel (Pereira, Colombia, 52 años) es la ganadora del I Premio Internacional de Periodismo David Beriain. El jurado también ha elegido como finalista a la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Khadija Amin (Kabul, 31 años).

El galardón, según han informado desde el Ayuntamiento de Artajona en una nota, se entregará el próximo 25 de octubre en la localidad natal de David Beriain (Artajona), en el marco de varias jornadas centradas en la cobertura informativa de conflictos.

Residente en Irán, Catalina Gómez Ángel ha cubierto conflictos y movimientos sociales en Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán o Irán. Desde 2022, informa sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Según Mayte Carrasco, uno de los miembros del jurado, Catalina Gómez "ha dedicado su carrera al periodismo de guerra, informando de forma comprometida y constante desde lugares tan complejos como Afganistán, Irán, Gaza, Siria, Irak, Ucrania y la crisis de refugiados en Europa".

"Su labor se distingue porque no se limita a viajar a las zonas de conflicto: vive en Irán, en pleno Oriente Medio, desde donde ha hecho de la región su base de trabajo. Su forma de ejercer el oficio se apoya siempre en pisar el terreno, compartir la vida con las personas sobre las que informa y narrar con rigor e integridad historias que otros prefieren ocultar", ha indicado.

El Premio Internacional de Periodismo David Beriain ha nacido este año gracias al impulso de un grupo de personas cercanas al periodista navarro, que el 26 de abril de 2021 murió asesinado en Burkina Faso junto con el cámara Roberto Fraile y el conservacionista Rory Young.

El galardón reconoce cada dos años a profesionales del periodismo con una trayectoria internacional "destacada por su excelencia en el reporterismo y una sólida defensa de la dignidad de las personas y los valores humanos de honestidad, libertad, respeto, justicia y solidaridad, algunos de los muchos que encarnaba David" Beriain.

En su primera edición, el jurado ha estado compuesto por once "periodistas de prestigio con una vinculación personal" con el reportero artajonés: Rosaura Romero (presidenta), Beatriz Gómez (secretaria), Alicia Alamillos, Mikel Ayestaran, Mayte Carrasco, Luis de Vega, Marc Marginedas, Agus Morales, Carlos Yárnoz, Adriano Morán y Marias Recarte.

Sobre la ganadora, han remarcado "su valentía, que destacó especialmente en junio de 2023, cuando se encontraba en Kramatorsk, Ucrania, en el momento en que un misil ruso impactó en el restaurante donde se encontraba y en el que murió la escritora ucraniana Victoria Amelina". "Pese al peligro inminente, continuó informando desde el lugar, un gesto que refleja su compromiso inquebrantable con la verdad", han destacado.

Asimismo, el jurado ha destacado "su capacidad para mostrar la crudeza e inutilidad de la guerra, enfrentando riesgos personales para ofrecer una visión auténtica de los conflictos y devolviendo la voz a quienes son silenciados".

La ganadora del 'David Beriain' recibirá una obra del artista local Kikin Bañales. El Ayuntamiento de Artajona, la Cooperativa Agrícola de Artajona y el Club Atlético Osasuna son colaboradores de esta edición, patrocinando las jornadas de periodismo que serán organizadas en el marco del premio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Asociaciones de fiscales y jueces piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial "por respeto" al Rey

Asociaciones de fiscales y jueces

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se alejará de los escenarios para su tratamiento

La actriz Antonia San Juan

Rusia achaca a la "desesperación" las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Rusia achaca a la "desesperación"

Carolina Molas, sorprendente reacción al romance de su hija Alejandra Onieva con Jesse Williams

Carolina Molas, sorprendente reacción al

Vox convoca hoy una protesta en Hortaleza (Madrid) por la violación a una niña de 14 años cerca de un centro de menores

Vox convoca hoy una protesta