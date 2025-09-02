La ONU rechaza el proyecto de ley que castiga la homosexualidad en Burkina Faso: "No debe promulgarse"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha rechazado este martes el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Burkina Faso y que castiga la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión.

"El proyecto de ley anti-LGBTQ aprobado por el Parlamento burkinés es profundamente preocupantes. Contraviene varios tratados de Derechos Humanos que Burkina Faso ha ratificado y no debe promulgarse", ha señalado el portavoz del organismo, Seif Magango, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que "todas las personas, sin distinción, tienen derecho a disfrutar de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho a la privacidad, a ser tratadas como iguales ante la ley y a estar protegidas contra la discriminación por diversos motivos, como la orientación sexual y la identidad de género".

AI PIDE LA REMISIÓN DEL DOCUMENTO AL PARLAMENTO PARA SU REVISIÓN

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha hecho hincapié en que la criminalización de las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo "es un retroceso alarmante que socava las disposiciones progresistas del nuevo Código de la Persona y de la Familia", por lo que ha pedido al presidente de transición del país, Ibrahim Traoré, que remita el documento a la Asamblea Legislativa para su revisión antes de la promulgación.

El director regional de AI para África Occidental y Central, Marceau Sivieude, quien ha dicho estar "alarmado y profundamente preocupado", ha remarcado que dicha criminalización "no hace más que generar discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley". Además, ha hecho hincapié en que contraviene la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Burkina Faso.

No obstante, ha aprovechado la ocasión para celebrar que el mencionado código incluye "la tan esperada decisión" de establecer la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, y de establecer un consentimiento entre ambas partes como base del matrimonio.

"Esta medida protege a los niños del matrimonio precoz y forzado, una práctica profundamente perjudicial que desde hace tiempo viola sus derechos y obstaculiza su educación, saluda y bienestar", ha declarado.

Por último, ha aplaudido las disposiciones que eliminan la discriminación de género en los derechos sucesorios: "Representan un hito importante en los esfuerzos del país por salvaguardar los derechos de los niños y las mujeres.

En la víspera, la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso adoptó por unanimidad el nuevo Código de la Persona y la Familia, que define que "los comportamientos que puedan promover prácticas homosexuales y similares" serán castigados con penas de prisión de dos a cinco años y multas de 3.000 a 15.000 euros.