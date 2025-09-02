La Inteligencia de Dinamarca reconoce que un condenado por yihadismo en España era un agente secreto

Los servicios de Inteligencia de Dinamarca han reconocido este martes que un ciudadano danés que fue condenado en 2018 en España por yihadismo era en realidad un agente secreto durante sus viajes a Siria en 2013 y 2014, después de que el Tribunal Supremo del país escandinavo fallara que estas agencias debían reconocer que estaba vinculado a ellas al considerar probado que fue así.

El servicio de Inteligencia exterior (FE, por sus siglas en danés) y el de seguridad nacional (PET) han emitido un histórico comunicado en el que han dicho que, con base en la decisión del alto tribunal, deben "reconocer que Ahmed Samsam cooperó con los servicios de inteligencia en relación con sus viajes a Siria en 2013 y 2014, y que recibió honorarios y otros beneficios a cambio de proporcionar información sobre combatientes sirios daneses".

No obstante, han indicado que "como servicios de Inteligencia, no (tienen) la obligación de confirmar o negar públicamente (sus) capacidades y fuentes". "Observamos que (...) el Supremo considera excepcionalmente que la consideración de la confidencialidad del trabajo de la Inteligencia debe priorizar el interés del ciudadano en establecer la existencia de una relación con las fuentes", han agregado.

Horas antes, el Tribunal Supremo había indicado que Samsam "tenía interés jurídico en obtener una sentencia que estableciera que sus viajes a Siria en los citados años "se realizaron en colaboración con los servicios de Inteligencia y a cambio de una remuneración", extremo que ha "demostrado" durante el proceso judicial.

La Audiencia Nacional condenó en junio de 2018 a ocho años de cárcel a Samsam, que había sido detenido en Málaga por supuestos vínculos con Estado Islámico, alegando que había integrado una organización terrorista, lo que le llevó a combatir en Siria hasta en tres ocasiones. Tras cumplir parte de la condena en España, fue trasladado en diciembre de 2020 a Dinamarca para cumplir el resto de la sentencia.